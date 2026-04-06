«Устал быть человеком?»: житель Балашихи выбросил кота с 7-го этажа и отверг обвинения

Жестокий инцидент в Балашихе потряс местных жителей: прямо на глазах у прохожих мужчина вышвырнул из окна собственного кота. Рыжий Сэм рухнул с седьмого этажа, чудом оставшись в живых. Первым о случившемся сообщил телеграм-канал «Балашиха Life», а REGIONS узнал у юриста, как могут наказать владельца питомца за агрессию.

Свидетели инцидента доставили окровавленное животное в ближайшую ветеринарную клинику. Врачи диагностировали у кота перелом костей таза и конечностей, серьезное повреждение грудной клетки, а также общее истощение. Сэм уже перенес первую сложную операцию. По словам медиков, впереди долгий путь реабилитации, но у кота есть все шансы восстановиться и в будущем найти новую любящую семью.

Пока ветеринары боролись за жизнь Сэма, свидетели инцидента написали заявление в полицию, приложив к нему видеозапись падения и медицинские заключения из клиники. Позиция владельца, как рассказывают активисты, свелась к ссылке на усталость. Родственники же выдвигают абсурдную теорию о том, что кот выпрыгнул сам. Жители, ставшие свидетелями неподдающегося объяснению поступка, намерены довести дело до конца и привлечь к нему юристов.

Что грозит бывшему хозяину Сэма, пояснила юрист Гульназ Измайлова. Она напомнила, что в России есть ответственность по статье 245 УК РФ — «Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, а равно из хулиганских или корыстных побуждений, повлекшее его гибель или увечье». За это, по словам специалиста, грозит штраф в размере до 80 тысяч рублей. Однако в зависимости от обстоятельств совершения преступления наказание может быть более суровым, вплоть до лишения свободы на срок до трех лет.

Подписчики местных сообществ и жители города объединились, чтобы помочь Сэму. Люди предлагают финансовую помощь на лечение и поиск новых опекунов. Жители подчеркивают, что намерены следить за ходом расследования, чтобы виновный понес наказание за содеянное. История рыжего кота из Балашихи — очередное напоминание о том, что жестокость не остается незамеченной, а общественное неравнодушие способно не только спасти жизнь, но и добиться справедливости.

