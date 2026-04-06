«Возьми друга из приюта»: шесть животных обрели дом за один день в Наро-Фоминске

В Наро-Фоминске прошел марафон творчества, мастер-классов и добрых дел. Несколько часов подряд горожане приносили корм для животных и необходимые приютам вещи. Акцию, получившую название «Возьми друга из приюта», организовал экологический отдел администрации округа.

Мероприятие объединило приюты для животных из разных городов Московской и Калужской областей.

Главными гостями праздника стали 20 кошек и котов, а также 10 собак. Все они приехали в Наро-Фоминск с одной целью — найти дом и любящих хозяев. И у некоторых это получилось. Счастливыми обладателями новых питомцев стали три семьи, взявшие кошек, и еще три — выбравшие собак.

Первой обрела дом обаятельная Умка. Эта собака, как отмечают волонтеры, замечательно ладит абсолютно со всеми — с кошками, с другими собаками и с людьми. А еще она умеет петь. Каждую свою «песню» Умка выводит с душой, чем покорила будущих хозяев.

Вторым стал кот Персей, который подошел к делу ответственно и выбрал семью самостоятельно. Светлана, Иван и маленький Павел пришли на праздник случайно — просто посмотреть. Но встреча с ласковым котиком изменила их планы. Теперь семья пополнилась пушистым другом.

Судьба еще одной красавицы по имени Дина пока остается открытой. Ее привезли из Курской области, и сейчас идут переговоры о том, чтобы животное обрело постоянный дом.

Праздник в Наро-Фоминске доказал: чудеса случаются, и иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять — вот он, тот самый друг, которого ждал весь дом.