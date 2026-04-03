В Балашихе заметили майских жуков на месяц раньше обычного срока

В Балашихе, вслед за первыми цветами, грибами и бабочками, заметили еще одних вестников тепла — майских жуков, сообщает интернет-издание REGIONS. Обычно насекомые появляются в конце весны, но в этом году аномально теплый март разбудил их на месяц раньше. Насекомых обнаружили в микрорайоне Железнодорожный.

Хотя майские жуки считаются вредителями, в народе их любят как предвестников скорого лета. Поэтому судьба «первопроходцев» взволновала многих горожан. Главный вопрос: удастся ли жукам пережить весенние «погодные качели» — возвращение холодов и заморозков, которые не редкость в апреле?

Биолог и натуралист Екатерина Авсеева в беседе с REGIONS подтвердила, что опасения не напрасны. Сначала из-под земли выбираются самцы, а спустя некоторое время — самки.

«Когда устанавливается стабильное тепло, они образуют пары. Но сейчас их встрече может помешать возвращение холодов. Майские жуки крайне плохо переносят длительное понижение температуры и могут погибнуть», — отметила эксперт.

Еще одна проблема — отсутствие кормовой базы. Взрослые особи питаются листьями деревьев, прежде всего березы. Листва еще не распустилась, а почки не являются их основной пищей. Поэтому ранним жукам грозит голод.

Впрочем, биолог поспешила успокоить жителей. Пока речь идет лишь о единичных особях, которые слишком рано «поверили» в аномальное мартовское тепло. Основная масса хрущей все еще находится под землей в состоянии анабиоза. У них есть все шансы дождаться настоящего майского тепла, чтобы благополучно продолжить род в положенные природой сроки. Массовой гибели популяции не предвидится.

