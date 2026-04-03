В парке Электрогорска цветы научились предсказывать погоду

Городской парк Электрогорска превратился в настоящую метеостанцию под открытым небом, сообщает интернет-издание REGIONS. Сотрудники парка учат жителей самому древнему и точному способу прогнозировать погоду — достаточно просто зайти в парк и внимательно посмотреть под ноги. Оказывается, первые весенние цветы не только украшают газоны, но и работают природными синоптиками.

Первыми на дежурство заступили пролески (сциллы). Эти небесно-голубые «подснежники», по словам специалиста-эколога Клавдии Верейкиной, служат биологическими часами: их появление — верный знак того, что почва окончательно проснулась. Они пробивают прошлогоднюю листву, словно крошечные ледоколы.

Но главная «метеослужба» начинает работать, когда распускаются мать-и-мачеха и одуванчики. Это идеальные природные барометры. Если корзинка одуванчика широко раскрыта — в ближайшие часы будет ясно. Если же цветы средь бела дня сжались в плотные колючие бутоны — пора искать укрытие, пойдет дождь. Растение чувствует повышение влажности воздуха задолго до первых капель и прячет пыльцу от дождя.

В науке это явление называют «настии» — движения органов растений в ответ на изменение условий среды. Одуванчики крайне чувствительны к атмосферному давлению и влажности. Сжимая лепестки, они защищают свой репродуктивный механизм.

В городском парке у озера создался уникальный микроклимат, где эти природные циклы видны особенно четко. Наблюдение за ними — отличный способ развить внимательность у детей и просто почувствовать ритм природы.

Эксперт также предупреждает: эта «метеостанция» очень хрупкая. Чтобы и в следующем году парк радовал точными прогнозами, цветы лучше не срывать. Сорванный одуванчик «погаснет» через десять минут, а на клумбе он будет работать личным синоптиком еще долго. Берегите природу — и она ответит вам надежным прогнозом.

