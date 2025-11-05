В Госдуме назвали максимальную сумму оплаты больничного в день в России

Депутат Госдумы Алексей Говырин сообщил РИА Новости, что максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности в России в настоящее время составляет около 5700 рублей в день.

Законодатель пояснил, что данная величина рассчитывается на основе предельных баз для начисления страховых взносов за предыдущие два года. В 2023 году база составила около 1,9 миллиона рублей, а в 2024 году — около 2,2 миллиона рублей. Сумма этих значений делится на 730 календарных дней, что даёт итоговую цифру, уточнил Говырин.

Депутат подчеркнул, что сумма компенсации зависит от страхового стажа. Если стаж превышает восемь лет, работник получает 100% своего среднего заработка. При стаже от пяти до восьми лет выплата составляет 80%, а если стаж от шести месяцев до пяти лет, то 60%.

«Если человек работает менее полугода, расчёт производится исходя из федерального МРОТ, который с начала 2025 года установлен на уровне 22440 рублей. При этом пособие не может быть меньше 723,87 рубля в день, даже если средний заработок работника оказался ниже», — подчеркнул Говырин.

Работодатель оплачивает первые три дня больничного, а остальные дни по болезни компенсирует Социальный фонд России.

Повышение пособий обусловлено изменениями в параметрах страховых взносов и увеличением минимального размера оплаты труда. Это, в свою очередь, повлияло на расчет социальных выплат во всех субъектах РФ, заключил Говырин.

Ранее сообщалось, что с1 января 2026 года в России проиндексируют прожиточный минимум — он увеличится на 6,8 %. Это повлечет за собой повышение ряда социальных выплат.