В Хакасии вдова дважды провела отпевание мужа из-за церковной ошибки

В Хакасии женщина, потерявшая мужа в ходе спецоперации, пережила необычайное потрясение: ей пришлось дважды организовывать отпевание супруга. Подробности этой истории привел онлайн-ресурс 19rus.

Мужчина, родом из Хакасии, отправился в зону СВО в 2023 году. В мае 2025 года трагически погиб, подорвавшись на мине. После доставки тела на родину, вдова, желая провести обряд отпевания, обратилась к священнику, чей контакт ей предоставили в похоронном бюро.

Однако после погребения выяснилось, что священнослужитель, проводивший обряд, был отстранен от служения. Доказательством тому послужила справка, подписанная местным архиепископом, копия которой была опубликована изданием. В результате вдове пришлось инициировать повторное отпевание.

Ранее сообщалось, что новосибирская школьница заявила о желании заработать на смерти бойца СВО.