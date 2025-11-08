В Петербурге нашли похожий на беспилотник детский квадрокоптер
Фото: [istockphoto.com]
В Василеостровском районе Санкт-Петербурга очевидцы нашли предмет, напоминающий БПЛА. Как сообщил региональный главк Росгвардии, этот предмет оказался детской игрушкой.
В Телеграм-канале ведомства сообщили, что в пятницу, 7 ноября, около 16:00 по московскому времени возле жилого комплекса на бульваре Головнина был найден предмет, напоминающий беспилотный летательный аппарат.
«Незамедлительно прибывшие на место специалисты ОМОН "Бастион" ГУ Росгвардии с минно-розыскной собакой, обследовав предмет, установили, что опасности он не представляет. Это оказался детский квадрокоптер К10», – говорится в сообщении.
В управлении Росгвардии по Петербургу и Ленобласти добавили, что рядом с детской игрушкой был обнаружен пульт дистанционного управления без батареек.
