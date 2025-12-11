В России назвали слово 2025 года

Интернет-портал, посвященный русскому языку, «Грамота.ру» подвел итоги ежегодного голосования и назвал слово 2025 года. Победителем стало существительное «зумер», набравшее 42% голосов экспертов.

В первую пятерку также вошли «выгорание» (38%), «ред-флаг» (37%), «промпт» (36%), «пупупу» (28%) и «брейнрот» (21%).

Слово «зумер» обозначает представителя поколения Z — людей, родившихся с конца 1990-х по 2010-е годы. Это первое поколение «цифровых аборигенов», чья жизнь с детства связана с мобильной связью, интернетом и социальными сетями.

Термин заимствован из английского языка (от Gen Z — Generation Z) и впервые был использован в 2016 году пользователем Дженни Санторо.

Среди других слов, попавших в шорт-лист, оказались «имба» (18%), «сигма» (17%), «проявленность» (10%), «подсветить» (10%), «слоп» (10%) и «лимб» (2%).

В 2024 году словом года, по версии «Грамоты.ру», стало «вайб», а в 2023-м — «нейросеть».

Интересно, что мировая языковая повестка отличается от российской. Британский словарь Collins выбрал словом 2025 года «вайбкодинг» — термин, обозначающий использование искусственного интеллекта (ИИ) для написания программного кода. В его шорт-лист вошли такие понятия, как «аура-фарминг», «таскмаскинг» и «биохакинг».

