Эксперт объяснил, чем поколение Z отличается от родителей

Современная молодежь, представители поколения Z, живут в мире, который кардинально отличается от реалий их родителей. Как отмечает в интервью радио Sputnik управляющий партнер кадровой компании Cornerstone Владислав Быханов, зумеры получили уникальную возможность — не бороться за базовые потребности, а сосредоточиться на самореализации и творчестве. Эта свобода выбора стала возможной благодаря поколению X, которое создало стабильную и комфортную среду, обеспечив своим детям надежный старт.

Этот фундамент позволил молодым людям вырасти более спокойными и осознанными. Они не спешат вступать в ранние браки или брать на себя большие семейные обязательства, предпочитая сначала разобраться в себе. Как говорит Быханов, их с детства учили принципу «сначала надень маску на себя». Даже архитектура подстраивается под новый образ жизни — сегодня строят больше компактного жилья, идеального для одного человека, что символизирует ценность личной независимости.

Такой подход приносит свои плоды. Молодежь становится более расчетливой и ответственной, тщательно взвешивая риски и избегая импульсивных решений. Они уделяют большое внимание здоровому образу жизни, осознанно выбирая питание и заботясь о физическом состоянии. На работе это поколение демонстрирует стабильность и предсказуемость, снижая вероятность ошибок, вызванных стрессом или переутомлением.

Творчество для зумеров — не просто хобби, а способ выражения внутренней свободы и борьбы с тревожностью. Через искусство, музыку и литературу они находят смысл и создают новое культурное пространство, которое, по мнению эксперта, закладывает основы для будущих поколений.

Таким образом, поколение Z, выросшее в условиях стабильности и изобилия возможностей, формирует новый социальный ландшафт — более осознанный, независимый и творческий. Их ценности, основанные на личной свободе и заботе о себе, постепенно меняют представления о семье, работе и самореализации, предлагая обществу свежий взгляд на то, как можно строить жизнь в современном мире.

