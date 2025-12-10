В Шереметьево 24 рейса ушли на запасные аэродромы из-за ограничений на полеты

После временного ограничения полетов аэропорт Шереметьево в Москве практически вернулся к нормальной работе. За этот период 24 рейса были перенаправлены на запасные аэродромы, а еще 19 рейсов отменили. Об этом сообщила пресс-служба воздушной авиагавани 9 декабря.

В период действия особого режима "Ковер", который длился с 14:30 до 22:31 московского времени, было зарегистрировано 85 прилётов и осуществлено 79 вылетов в соответствии с установленным расписанием.

«Рейсы российских и зарубежных авиакомпаний выполняются на вылет и прилет по плановому расписанию», – говорится в сообщении.

В целях обеспечения безопасности были введены ограничения. Во вторник, 9 декабря, на подлёте к Москве средствами ПВО были сбиты семь вражеских беспилотных летательных аппаратов.

Ранее была раскрыта возможная цель атаки БПЛА на Чебоксары 9 декабря 2025.