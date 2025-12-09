Людей не впускали и не выпускали: раскрыта возможная цель атаки БПЛА на Чебоксары 9 декабря 2025

Очевидцы атаки беспилотников на Чебоксары 9 декабря сообщили, что возможной целью удара могли быть объекты энергетической инфраструктуры. По данным источника интернет-издания «Подмосковье сегодня», повреждения получили здания «Чувашэнерго».

«У «Чувашэнерго» окна поразбивались, двое сотрудников пострадали по дороге на работу. Кто пришел до прилета – не выпускали, а кто позже пришел – не впускали», – сообщил источник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам собеседника издания, после атаки в офисе компании выбиты окна. Двое сотрудников пострадали по пути на работу. Тем, кто успел прийти до удара, временно не разрешали покидать здание. Сотрудников, прибывавших позже, не пускали внутрь из соображений безопасности.

Ранее сообщалось, что в результате атаки БПЛА пострадали девять человек, включая одного ребенка. Повреждены жилые дома, автомобили и элементы фасадов зданий. В городе продолжились работы служб по оценке ущерба и восстановлению поврежденных участков.

Премьер-министр Чувашии Сергей Артамонов заявил, что в регионе будет введен режим ЧС для ликвидации последствий атаки. Он уточнил, что находится на связи с главой республики Олегом Николаевым. По словам Артамонова, решение направлено на мобилизацию всех необходимых ресурсов и ускорение восстановительных мероприятий.

Ранее глава Чувашии обратился к жителям после атаки БПЛА.