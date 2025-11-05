Стали известны подробности гибели людей при пожаре в дачном доме в Сургуте

До семи возросло количество погибших во время пожара в Сургуте — четверо из них дети. Об этом в среду, 5 ноября, проинформировало Главное управление МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу.

Дом был полностью охвачен пламенем, произошло обрушение крыши и межчердачного перекрытия.

В процессе разведки и разбора завалов спасатели извлекли тела трех взрослых и четырех детей, которые не подавали признаков жизни.

«Сообщение о пожаре в СОТ "Прибрежный 1" поступило сегодня в 03:22. Горел двухэтажный дачный дом. Уже через несколько минут к месту вызова прибыли первые подразделения 49-й пожарно-спасательной части», – говорится в сообщении.

Пожарные ликвидируют открытое горение. На месте работают порядка 40 человек личного состава и 11 единиц техники.

Причины пожара пока не выяснены, специалисты экстренных служб продолжают работу на месте инцидента.

Ранее сообщалось, как получить компенсацию и временное жилье, если дом сгорел.