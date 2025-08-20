«Ведомости»: Бастрыкин стал основным кандидатом в главы Верховного суда
«Ведомости» узнали, что Бастрыкин может стать председателем Верховного суда
Фото: [СК России]
Александр Бастрыкин, возглавляющий много лет Следственный комитет России, рассматривается в качестве одного из основных претендентов на должность председателя Верховного суда Российской Федерации. Об этом сообщили как минимум пять источников, близких к ситуации, изданию «Ведомости».
Ранее Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации сообщила о наличии свободной вакансии на должность председателя Верховного Суда Российской Федерации.
Ирина Подносова, занимавшая этот пост, ушла из жизни в возрасте 71 года после продолжительной болезни.
«Кандидатура Бастрыкина обсуждается „как наиболее очевидная“. Об этом рассказали пять собеседников: три из них — близкие к администрации президента, один — близкий к ВС и еще один — в судейском сообществе», — говорится в материале.
Согласно информации, предоставленной изданием, полномочия нынешнего руководителя Следственного комитета Бастрыкина завершатся 27 августа 2025 года. На данный момент не было обнародовано никаких официальных документов о продлении его полномочий президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
Ранее Бастрыкин назвал число установленных СК РФ наемников на стороне ВСУ.