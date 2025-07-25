В интервью РИА Новости глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин сообщил, что в рядах Вооружённых сил Украины (ВСУ) находятся иностранные наёмники.

По его информации, в ходе расследования было выявлено более 3500 солдат из 70 государств.

«На основе собранных доказательств вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых в отношении 965 наемников, 721 — объявлен в международный розыск, а 282 — заочно арестованы», — уточнил Бастрыкин.

Глава Следкома добавил, что в отношении 134 иностранных граждан уже были приняты судебные решения.

Ранее глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поведал о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) чаще всего наносят удары по Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областям.