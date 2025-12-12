Министерство обороны России выступило с законодательной инициативой о создании специальных штабов в регионах, где объявлено военное положение. Проект закона уже опубликован для общественного обсуждения. Об этом сообщает РИА Новости.

Минобороны подготовило законопроект, который вносит изменения в федеральный закон «Об обороне». Документ предполагает формирование в субъектах Федерации, находящихся на военном положении, единых межведомственных координационных органов — штабов обороны. Аналогичные структуры могут быть созданы и на уровне муниципалитетов.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что эта мера направлена на централизацию управления в критический период. Штабы должны обеспечить слаженную работу всех органов власти, силовых структур и ресурсов региона для эффективной обороны и поддержания порядка.

При разработке нововведения военное ведомство опиралось на практический опыт, полученный в новых субъектах РФ — Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях. Там подобные штабы уже функционируют, координируя действия в условиях специальной военной операции. Теперь этот опыт предлагается формализовать и распространить на любую территорию страны, где введен особый правовой режим. Законопроект сейчас проходит стадию общественного обсуждения.

