Минобороны выложило видео бойцов ВС России с триколором в Ровном
Фото: [Флаг России/Медиасток.рф]
Российские военные держат в руках российский флаг в селе Ровное, расположенном между освобожденным Красноармейском и окруженным Димитровом в ДНР. Министерство обороны России продемонстрировало в своем телеграм-канале фрагмент видео, запечатлевший этот момент.
В воскресенье, 7 декабря, Министерство обороны Российской Федерации сообщило об освобождении населенного пункта Ровное в Донецкой Народной Республике силами группировки «Центр».
Министерство обороны России обнародовало видео, на котором запечатлены военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации, держащие в руках флаг Российской Федерации.
Село Ровное находится между Красноармейском, который был освобожден, и окруженным Димитровым в ДНР, пояснили в Министерстве обороны России.
Ранее сообщалось, что в ДНР в результате вооруженной агрессии ВСУ погибла женщина.