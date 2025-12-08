Российские военные держат в руках российский флаг в селе Ровное, расположенном между освобожденным Красноармейском и окруженным Димитровом в ДНР. Министерство обороны России продемонстрировало в своем телеграм-канале фрагмент видео, запечатлевший этот момент.

В воскресенье, 7 декабря, Министерство обороны Российской Федерации сообщило об освобождении населенного пункта Ровное в Донецкой Народной Республике силами группировки «Центр».

Министерство обороны России обнародовало видео, на котором запечатлены военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации, держащие в руках флаг Российской Федерации.

Село Ровное находится между Красноармейском, который был освобожден, и окруженным Димитровым в ДНР, пояснили в Министерстве обороны России.

Ранее сообщалось, что в ДНР в результате вооруженной агрессии ВСУ погибла женщина.