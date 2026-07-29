Волга, порт и уют: за что турист из Ирландии похвалил город Чебоксары
Лента.ру: ирландский тревел блогер Тим честно оценил Чебоксары
Тревел-блогер Тим, ирландец с русско-армянскими корнями, поделился впечатлениями от посещения Чебоксар в своем блоге «В погоне за необычным» на платформе «Дзен». Путешественник назвал столицу Чувашии очень уютным городом, который однозначно заслуживает внимания туристов, пишет Лента.ру.
Что именно понравилось блогеру
- Природный рельеф и набережная: красивый холмистый ландшафт и протяженный променад вдоль Волги с речным портом, куда регулярно прибывают круизные теплоходы из Москвы, Нижнего Новгорода и Казани.
- Самобытность и атмосфера: ощущение погружения в уникальную культуру, а также высокое качество работы местных ресторанов с чувашской кухней.
- Городская среда: ухоженность улиц, чувство простора и искреннее внимание к деталям в благоустройстве.