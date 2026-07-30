Медведев назвал единственный способ, который поможет сохранить Россию

Сохранить Россию можно только победой в специальной военной операции, в этом позиции всех политических партий и ответственных политических сил абсолютно совпадают. Об этом в ходе выступления перед участниками смены «Правда» на форуме «Территория смыслов» заявил председатель «Единой России», зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

Он подчеркнул, что по итогам завершившего работу восьмого созыва Госдумы позиции всех фракций были одинаковыми по большинству законов, которые связаны с поддержкой участников СВО и их семей, выделением денежных средств на развитие оборонно-промышленного комплекса, поддержку армии и так далее.

«И я, пользуясь этой возможностью, хотел бы поблагодарить моих коллег по другим политическим партиям за то, что мы в этот сложный период проводим такую консолидированную, общую, в интересах всех граждан нашей страны политику», — подчеркнул Медведев.

Председатель партии отметил, что Россию пытаются испытать на прочность с экономической и политической точки зрения, в том числе за счет санкций, число которых достигло порядка 30 тыс. По его словам, Западу не нравится то, что «Россия — большая, сильная, гордая, самодостаточная страна, которой невозможно командовать». Он добавил, что нация должна собраться в кулак, занять единую позицию, чтобы победить.

«Я желаю вам, дорогие друзья, уважаемые молодые политики, уважаемые мои коллеги, интересных дискуссий, но и надеюсь, что через некоторое время мы встретимся снова, чтобы подвести итоги выборов в Государственную Думу. Но самое главное — чтобы поздравить друг друга с Победой, а она будет за нами!» — заключил Медведев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.