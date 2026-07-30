Российские путешественники, выбравшие для летнего отдыха черноморские курорты Абхазии, все чаще делятся в соцсетях не впечатлениями от живописных пейзажей, а историями о бытовых проблемах и подорванном здоровье, сообщил udm-info.ru.

По информации издания, основные претензии россиян сводятся к антисанитарии, запущенности городских улиц и вспышкам ротавирусной инфекции. Местные жители, в свою очередь, категорически не согласны с обвинениями и утверждают, что источник беспорядка — сами туристы.

Первое, что замечают гости республики при въезде в прибрежные города, — разительный контраст между роскошной природой и удручающим состоянием инфраструктуры. По словам отдыхающих, городская среда выглядит заброшенной: фасады домов обшарпаны, контейнерные площадки отсутствуют, а мусорные пакеты, чтобы их не разнесло ветром, прижимают камнями. Состояние местных рынков, по описаниям очевидцев, напоминает последствия стихийного бедствия.

Однако главной проблемой становится не эстетическая сторона, а реальная угроза здоровью. Море, которое должно дарить исцеление, в этом сезоне превратилось в рассадник инфекции. Ротавирус и кишечные палочки, по словам пострадавших, стали их незваными спутниками. Аптеки в курортных зонах буквально осаждают туристы, скупающие сорбенты и противодиарейные средства.

По данным издания, местные жители республики уверены, что источником проблем являются сами приезжие — именно их массовый наплыв создает хаос и провоцирует антисанитарию.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили увеличить отпуск до 35 рабочих дней.