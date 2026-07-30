Кишечная палочка и энтерококки в воде: в Удмуртии закрыли четыре источника водоснабжения

В Удмуртии Роспотребнадзор остановил эксплуатацию четырех объектов водоснабжения. Причиной стали бактерии, обнаруженные в пробах воды. Об этом проинформировали в республиканском управлении ведомства, сообщил udm-info.ru. Под запрет попали две водонапорные башни, одна скважина и одна водоразборная колонка. Объекты находятся в разных районах.

По информации ведомства, нарушения выявили в ходе плановой проверки. Как показала проверка, ранее выданные предписания устранены не были. Вода по-прежнему не соответствовала гигиеническим нормативам. Специалисты зафиксировали наличие бактерий в нескольких источниках одновременно.

В отношении управляющей компании и районной администрации составили протоколы о нарушении санитарного законодательства. Суд принял решение приостановить работу всех четырех объектов на 30 суток.

В пробах обнаружили кишечную палочку и энтерококки. Бактерии живут в кишечнике людей и животных. В воду они попадают в основном с фекальными стоками. Большинство штаммов не опасны, однако некоторые вызывают сильные отравления. Их присутствие в питьевой воде говорит о серьезных нарушениях в системе водоснабжения и потенциальной угрозе для здоровья местных жителей. Включение объектов будет возможно только после полного устранения причин загрязнения и повторных лабораторных исследований.

Ранее сообщалось, что в Сидорово Новокузнецкого района с 6 июля вода не уходит с огородов жителей.