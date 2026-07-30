В Подмосковье рассказали о лесопожарной обстановке

В четверг, 30 июля, на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, в Ступинском лесничестве — II класс. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

В пятницу и субботу, 31 июля и 1 августа, в региона спрогнозировали II класс пожарной опасности. Температура воздуха днем в этот период составит +21-27 градусов, ночью — +14-19. Синоптики обещают переменную облачность, местами дожди.

Напомним, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112».

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