Жители Подмосковья подали порядка 4 тыс. уведомлений о сносе здания через регпортал
Около 4 тыс. уведомлений о сносе здания поступило на регпортал в Подмосковье
Фото: [медиасток.рф]
С начала 2026 года жители Подмосковья подали порядка 4 тыс. электронных уведомлений о начале сноса объекта капитального строительства и о его завершении, услугу можно найти на региональном портале госуслуг в разделе «Земля» — «Строительство». Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Подать заявку может застройщик, который планирует осуществить снос объекта капитального строительства. Для этого нужно авторизоваться на портале, заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы. Отметим, что в услугу внедрен искусственный интеллект, который распознает и анализирует загружаемые документы.
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