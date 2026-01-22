За свежим ремонтом может скрываться «гнилье»: как не стать жертвой скрытых дефектов в новой квартире

Заслуженный юрист России Иван Соловьев в комментарии для RT предостерег граждан от рисков, связанных со скрытыми недостатками при покупке недвижимости. По его словам, такие дефекты невозможно выявить при стандартном визуальном осмотре объекта.

Эксперт разделил скрытые проблемы на две основные категории: конструктивные и правовые. К конструктивным недостаткам относятся строительный и проектировочный брак, а также неисправности инженерных систем. Это могут быть трещины в несущих конструкциях, изношенные коммуникации, проблемы с электропроводкой или отоплением, а также перепады уровня поверхностей. В новостройках обязанность по устранению таких дефектов лежит на застройщике. При покупке вторичного жилья, если акт приема-передачи уже подписан, исправление проблем становится задачей нового собственника.

Правовые риски связаны с обременениями и компрометирующей информацией. Доля в собственности может принадлежать несовершеннолетним, осужденным или банкротам. Продавец может скрывать факт нахождения квартиры в залоге, а также неприятные события, произошедшие в ней, например, преступления. Наличие таких сведений может привести к моральному и фактическому обесцениванию объекта. Для минимизации рисков Соловьев рекомендовал проводить дополнительный опрос соседей, сотрудников управляющей компании, коммунальных служб и участкового уполномоченного полиции.

Ранее стало известно, сколько денег нужно иметь в банке, чтобы жить на пассивный доход.