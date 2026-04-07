Золото против ковки: в Балашихе жильцы устроили мебельную дуэль на фасаде дома

В подмосковной Балашихе обычный жилой дом стал ареной для необычного архитектурно-мебельного соревнования. Как передает REGIONS , жильцы двух квартир, расположенных друг над другом, развернули борьбу за звание владельца самого эффектного интерьера, выставив дорогостоящие предметы мебели на всеобщее обозрение. Очевидцы и местные паблики в социальных сетях уже окрестили происходящее «битвой тронов», наблюдая за тем, как скромные по площади балконы превращаются в филиалы мебельных салонов премиум-класса.

Эстетическую гонку запустил обитатель нижнего этажа, разместивший на открытой площадке изящный гарнитур из кованого металла. Ответ оппонента сверху последовал незамедлительно: на балконе появились массивные золоченые стулья, чей дизайн явно отсылает к эпохе дворцовых переворотов и королевскому величию. Комизм ситуации подчеркивает тот факт, что полезная площадь этих площадок крайне ограничена. Элитная мебель занимает практически все свободное пространство, едва оставляя место для самих владельцев, однако тяга к роскоши оказалась сильнее бытового прагматизма.

Тем не менее эксперты призывают любителей высокого стиля не забывать о правовых нюансах эксплуатации жилого фонда. Юристы подчеркивают, что любое переоборудование балкона должно соответствовать нормам безопасности. Если речь идет о личной площади, владелец волен выбирать дизайн по вкусу, но при работе с общедомовым имуществом или внесении конструктивных изменений в облик здания требуется согласование на общем собрании собственников и уведомление управляющей компании. Пока же соседи продолжают молчаливый спор, радуя прохожих блеском позолоты и кружевом ковки на фоне типовых панельных стен.

