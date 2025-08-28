Чемпион пояснил, почему маячок пропавшего Свечникова не мог подавать сигналы

Двукратный чемпион мира по плаванию на открытой воде Алексей Акатьев заявил, что маячок, с которым российский пловец Николай Свечников потерялся в Босфоре, не должен был подавать никаких сигналов, сообщил сайт aif.ru.

Кандидат в мастера спорта и владелец школы плавания Николай Свечников прибыл в Турцию, чтобы принять участие в заплыве. Однако до финишной точки он так и не доплыл. Одна из версий турецких СМИ — спортсмен мог снять браслет и незаметно выплыть на берег, чтобы целенаправленно исчезнуть. Чемпион Алексей Акатьев пояснил, какую цель выполняет браслет.

По словам спортсмена, браслет подает сигнал при контакте с определенной рамкой. Если прибор оставить лежать на берегу, он не будет срабатывать. Если сигнал и будет исходить от браслета, найти его местоположение будет невозможно из-за слишком низких частот.

«Это электронное устройство предназначено для остановки электронной системы при пересечении электромагнитного контура. Ни для чего другого», — пояснил эксперт.

Эксперт отметил, что браслет невозможно сравнивать с активным маяком. Если прибор сейчас находится на руке пловца или лежит на берегу, найти его не получится.

