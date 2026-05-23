В Москве спасли пятерых утят, провалившихся в ливневку

В Москве спасатели помогли пятерым утятам, которые провалились в ливневую канализацию на Бескудниковском бульваре. О происшествии сообщил общественный поисково-спасательный отряд Спас Резерв в Telegram-канале.

Во время операции рядом находились взрослые утки, которые беспокойно кружили неподалеку от места спасения. Сотрудникам отряда удалось достать всех птенцов из ливневки, после чего их перенесли к Ангарскому пруду, где утят передали родителям.

По данным спасателей, ради завершения операции экипажу пришлось пройти около трех километров. Инцидент произошел утром 22 мая.

В опубликованном сообщении представители отряда уточнили, что все утята были благополучно возвращены семье, после чего спасательная операция завершилась.

Ранее были названы 5 удивительных обитателей лесов Подмосковья.