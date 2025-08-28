Альпинист назвал чудом возможность эвакуации Наговициной живой

Спасатель и преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев дал неутешительный прогноз относительно шансов выживания альпинистки Натальи Наговициной, которая уже более 15 дней находится на пике Победы на высоте более 7 тыс. метров. В интервью «АиФ» он допустил , что шансы на то, что женщина жива, есть, однако они критически малы.

По словам Кисилева, если Наговицина до сих пор жива, это можно считать чудом, но спасти ее, вероятно, уже не удастся.

Накануне военный дрон ВС Киргизии заснял место, где находится палатка альпинистки. Оператор отметил, что движений внутри не зафиксировано. Погода на момент съемки была нормальной, однако в горах она может ухудшиться в любой момент — ежечасно или даже ежеминутно.

Сезон восхождений на пик Победы уже завершен. Из-за этого проведение спасательных работ значительно усложняется. Вертолеты не могут сесть на пике горы, а условия являются крайне тяжелыми и опасными даже для опытных спасателей. Ситуация остается неопределенной, но эксперты сходятся во мнении, что шансы на благоприятный исход минимальны.

Ранее сообщалось, что председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил заняться спасением альпинистки Натальи Наговициной.