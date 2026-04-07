Символ Воскресения или кулинарный шедевр? Мнение священника о современных рецептах пасхи

На пасхальном столе творожное блюдо уступает по значимости разве что куличу. У него долгая история и особый символический смысл. Однако в последние годы кулинарные блоги и книги пестрят новыми версиями: с добавлением шоколада, фисташек, цукатов, ягод, кокосовой стружки, цедры, ванили и даже ликера. Где та грань, за которой эксперимент перестает быть уместным? Как Церковь относится к таким новшествам? На вопросы REGIONS ответил протоиерей Александр Трушин — настоятель Никольского храма в селе Лямцино и духовник православной гимназии в Домодедове.

«Вопрос не в том, что можно добавить в пасху, а в том, с каким чувством мы ее готовим. Традиционный рецепт сложился исторически, но это не значит, что любое отступление от него — грех. Если вы добавили в пасху то, что любят ваши дети, и сделали это с молитвой и радостью — это благое дело. Но важно не увлечься настолько, что за вкусами и украшениями исчезнет сам смысл праздника», — объясняет батюшка.

Церковь никогда не писала кулинарные книги

Священник поясняет: единого, «канонического» рецепта пасхи не существует. Церковь его никогда не утверждала. В разных уголках страны, в разных семьях и в разные времена блюдо готовили по-своему. Одни добавляли больше сливок, другие меньше сахара, третьи смешивали его со сметаной. Неизменным оставался лишь базовый набор: творог, сливочное масло, сахар и яйца. Классическая версия — это пасха с изюмом или цукатами. А всё, что с шоколадом, кокосом или карамелью, — уже авторские интерпретации. По словам отца Александра, они не противоречат вере, но и обязательными их никто не делает.

«Если вы хотите приготовить именно традиционную пасху, лучше обратиться к рецепту, который передавался из поколения в поколение», — советует отец Александр.

Почему люди уходят от классики

Современная кулинарная культура поощряет разнообразие. Хочется удивить гостей, украсить стол, сделать его необычным. В этом нет ничего плохого, говорит священник. Но есть риск: увлекаясь внешней стороной, можно забыть о главном. Сегодня в соцсетях идет негласное соревнование — у кого пасха выше, у кого наряднее, у кого оригинальнее. Это, по мнению батюшки, смещает фокус. Пасха — не конкурс кулинарного мастерства. Она напоминает о разговении после строгого поста и о радости Воскресения Христова. Для выражения этой радости не обязательно придумывать что-то экзотическое.

Что можно, а от чего лучше отказаться

Отец Александр не накладывает жестких запретов, но советует руководствоваться здравым смыслом и внутренним благоговением.

Традиционные добавки — изюм, цукаты, сухофрукты — полностью уместны.

Ваниль, цедра лимона или апельсина — тонкие ароматизаторы, они не портят суть.

Орехи, мак, кокосовая стружка допустимы, если блюдо от этого не превращается в «тортик».

Шоколад, карамель, ягодные соусы — это уже ближе к десерту. Такие варианты можно подать гостям, но освящать в храме их не стоит.

Ликер, коньяк — спорный момент. Лучше использовать ароматизаторы без алкоголя.

Опора на традицию: классический рецепт

Тем, кто решил приготовить пасху в соответствии с давними традициями, священник рекомендует опираться на проверенную временем рецептуру. В состав классического блюда входят следующие ингредиенты: 1 кг творога с высоким процентом жирности (в идеале — домашнего), 200 г сливочного масла, 5 желтков, от 200 до 300 г сахара, 200 мл жирных сливок, 100 г изюма либо цукатов, а также ваниль по вкусу.

Готовят пасху так. Творог дважды пропускают через сито — так он становится нежнее и воздушнее. Масло растирают с сахаром, затем добавляют желтки и сливки, после чего соединяют с творожной массой. В самом конце всыпают изюм или цукаты. Полученную смесь перекладывают в специальную форму — пасочницу, предварительно выстлав ее влажной марлей. Затем емкость помещают под гнет и убирают в холодильник на сутки.

«Этот рецепт проверен веками. Он дает ту самую нежную, маслянистую, чуть плотную текстуру, которая отличает пасху от обычного творожного десерта. Если вы хотите попробовать настоящую, традиционную пасху — начните с него. А эксперименты оставьте на потом», — советует отец Александр.

Как относиться к экспериментам

Священник призывает верующих не осуждать ближних за кулинарные эксперименты и не испытывать чувство вины, если собственное блюдо далеко от традиционного рецепта. Разнообразные интерпретации пасхи имеют право на существование, но они не должны затмевать собой духовный смысл праздника. Классический рецепт служит той основой, на которую можно равняться. Любые нововведения хороши тогда, когда они делаются без гордыни, с любовью и от чистого сердца. Самое важное — чтобы за поиском новых вкусов и внешней красоты не потерялось понимание: пасха — это не просто еда, а символ Воскресения Христова, которого ждали весь Великий пост.

«Каждая семья имеет право на свою традицию. Если у вашей бабушки была пасха с цукатами и орехами — это ваша семейная традиция, и она прекрасна», — заключает протоиерей Александр Трушин.

