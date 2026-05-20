Духовный контент в соцсетях: где грань между верой и позерством — мнение священника

Корреспондент REGIONS попытался разобраться в тонкой грани между искренней верой и простым позерством. Для этого он обратился к настоятелю храма равноапостольного князя Владимира, который находится в московском районе Новогиреево. Беседу провел с отцом Алексеем Батаноговым.

В последнее время пользователи социальных сетей все активнее делятся так называемым «духовным контентом». В лентах появляются фотографии с богослужений, видеозаписи таинств, селфи на фоне икон. Крещение, венчание, праздничное богослужение в храме становятся не только значимыми событиями в жизни человека, но и поводом для сбора лайков, комментариев и негласного соревнования: у кого кадр красивее, у кого пост набрал больше просмотров.

Селфи в храме — веяние времени

Священник отметил, что сама по себе демонстрация своей религиозности в общественных местах и соцсетях Церковью не запрещается. Однако, по его словам, все упирается в мотивы человека. Искренняя вера не нуждается в дешевых эффектах и погоне за виртуальным признанием. Если же человек выставляет напоказ свои походы в храм исключительно ради одобрения окружающих, возникает вопрос: а есть ли за этим действительная духовная потребность или только желание казаться, а не быть? Именно эту грань, по мнению отца Алексея, важно чувствовать каждому верующему.

«Мы живем в XXI веке, когда существует определенный язык соцсетей, фотографий, снимков на память. Понятно, что тысячу или две тысячи лет назад ничего подобного не было», — отметил отец Алексей.

Отец Алексей также рассказал, что у него есть собственная страница в одной из социальных сетей. Там он публикует короткие видеосюжеты из храма — делает это специально для своих прихожан, чтобы они были в курсе жизни церкви.

«Иногда я делаю селфи в храме или записываю что-то для своих подписчиков: рассказываю о вере, праздниках, событиях. Правильно это или нет? Или нужно публиковать только сухой текст, чтобы его никто не заметил?» — сказал священник.

Ключевое, по мнению священника, — это внутренний посыл и намерение человека. В каждой подобной ситуации важно отдавать себе отчет: ради чего ты это делаешь?

«Главное — посыл, для чего вы делаете фото и видео. Ведь из всего можно сделать карикатуру. Все можно исказить», — подчеркнул отец Алексей.

По словам священника, если человек делает снимок, чтобы запечатлеть момент встречи с Богом, поделиться своими убеждениями с теми, кто далек от церковной жизни, или просто сохранить на память важное семейное событие — это совершенно нормально и похвально.

«Если человек хочет поделиться радостью, запомнить этот момент — это прекрасно», — уверен собеседник издания.

Совсем другое дело, когда фотография превращается в инструмент для демонстрации собственной набожности или в способ собрать побольше виртуальных одобрений. Такое поведение, подчеркивает настоятель, — не что иное, как духовное тщеславие. Оно, в свою очередь, обесценивает и размывает сам смысл того, что происходит на кадре.

«Во время Крещения человек получает дар вечной жизни, рождается для благодатной жизни со Христом. Но это не означает тайну от посторонних глаз. Сегодня люди нередко просят крестить индивидуально, и Церковь идет навстречу. Причины бывают разными: кто-то стесняется, кто-то боится, у кого-то есть свои предрассудки. Но в принципе Крещение — это не частное, а церковное событие, событие прихода, всей общины», — пояснил отец Алексей.

