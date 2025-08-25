Агата Муцениеце сыграла свадьбу с Петром Дрангой

Агата Муцениеце официально вышла замуж за музыканта Петра Дрангу. Торжество состоялось в московском ресторане в узком кругу с детьми актрисы. Об этом сообщает SHOT.

Актриса Агата Муцениеце и известный аккордеонист Петр Дранга официально оформили свои отношения. Свадебная церемония прошла в одном из столичных ресторанов, куда были приглашены только самые близкие люди.

Ироничным совпадением стала дата торжества — оно состоялось в годовщину свадьбы бывшего мужа актрисы Павла Прилучного с Мирославой Брутян. Подготовка к событию началась в отеле Barvikha Hotel & Spa, где невесту облачали в свадебный наряд и провели первую фотосессию.

На празднике присутствовали дети Муцениеце от предыдущего брака — дочь Мия и сын Тимофей. Ранее актриса уже сменила фамилию в документах на Дранга, что подтвердило серьезность ее намерений. Пара ожидает пополнения, что делает этот союз еще более счастливым и значимым для влюбленных.

