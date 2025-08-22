Блогеру-иноагенту Варламову в Бразилии угрожали расправой

Российский трэвел-блогер Илья Варламов* столкнулся с опасной ситуацией во время посещения Бразилии. Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

В районе Сан-Паулу путешественник получил прямые угрозы расправой. Именно этот район считается одним из самых опасных в городе из-за высокого уровня наркопреступности.

Варламов, несмотря на предупреждения местных жителей о нежелательности съемок в этом районе, решил запечатлеть происходящее с помощью камеры, скрытой в пачке сигарет. Во время попытки незаметно снять процесс продажи наркотических веществ, один из торговцев заметил подозрительные действия и подошел к блогеру и его сопровождающему.

Продавец наркотиков прямо заявил, что в этом районе запрещено вести любую съемку, и пригрозил, что Варламов не сможет покинуть территорию. По словам блогера, он испытал сильный страх, особенно когда местные жители начали преследовать его группу. Ситуация разрешилась только благодаря быстрому бегству из опасной зоны.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что блогер-иноагент Илья Варламов может лишиться квартиры в Москве из-за приговора.

*Министерством юстиции РФ признан иностранным агентом.