У блогера Варламова могут конфисковать квартиру в Москве после приговора

Блогер-иноагент Илья Варламов* может лишиться своей московской квартиры после вынесения приговора по уголовному делу о распространении фейков о ВС РФ. Об этом стало известно Mash.

Речь идет о двухкомнатной квартире площадью 64 квадратных метра в районе Северное Тушино, кадастровая стоимость которой оценивается в 11 млн руб.

Юристы предполагают, что имущество Варламова уже находится под арестом после вынесения решения суда. Согласно законодательству, после вступления приговора в силу квартиру, скорее всего, конфискуют в пользу государства. При этом штраф в размере, установленном судом, будет взыскан в рамках отдельного исполнительного производства.

Напомним, уголовное дело против блогера возбудили в 2024 году за уклонение от исполнения обязанностей иноагента. Поводом для обвинения стал опубликованный 23 ноября 2023 года ролик, в котором Варламов рассказывал о якобы имевших место «бомбежках Одессы и Кривого Рога».

Суд признал эту информацию ложной и наносящей ущерб интересам России, заочно приговорив блогера к восьми годам лишения свободы.

Ранее сообщалось, что на блогера Максима Каца* завели уголовное дело о неисполнении обязанностей иноагента.

*Министерством юстиции РФ признаны иностранными агентами.