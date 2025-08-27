Звезда «Полицейского с Рублевки» избил мать и оказался под домашним арестом

Российский актер Яков Левда, известный по ролям в сериалах «Склифосовский», «ГДР» и «Полицейский с Рублевки», был помещен под домашний арест по обвинению в избиении собственной матери. По данным Mash, инцидент произошел на почве бытового конфликта.

Соседи 27-летнего артиста охарактеризовали его как агрессивного человека, злоупотребляющего алкоголем и постоянно устраивающего скандалы в общественных местах.

Кроме того, жильцы дома и представители зоозащитных организаций выдвинули против Левды обвинения в жестоком обращении с животными. По их словам, по вине актера погибли две собаки — первый щенок таксы скончался от полученных ожогов, а второй умер после самостоятельно сделанного им укола.

Сам Левда частично признал факт конфликта с матерью, однако обвинения в жестокости к животным отрицает. Актер заявил, что собаки умерли в результате болезни и неправильно сделанной инъекции, а его употребление алкоголя связано не с зависимостью, а с творческим кризисом и отсутствием новых ролей.

Суд над артистом назначен на 11 сентября. Жильцы его дома готовят коллективную жалобу и намерены присутствовать на судебном заседании, чтобы добиться справедливого наказания.

Ранее сообщалось, что звезда сериала «Кадетство», актер Кирилл Емельянов попал в реестр должников по алиментам.