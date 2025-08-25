Семью известного артиста Сергея Зверева постигла новая трагедия — в зоне специальной военной операции погиб его второй племянник Игорь, всего через несколько месяцев после гибели старшего брата. Об этом сообщает РИА Новости.

Пресс-секретарь артиста официально подтвердила гибель младшего племянника Сергея Зверева. Молодой человек по имени Игорь погиб во время выполнения боевых задач, повторив судьбу своего старшего брата Андрея, который геройски пал зимой 2025 года.

После первой потери Зверев выражал глубокую скорбь и гордость за племянника, подчеркивая, что его семья с честью будет нести это звание. Однако его публичная поддержка российских военных и открытое выражение гражданской позиции привели к внесению артиста в базу украинского сайта «Миротворец». Основанием для включения стали обвинения в пропаганде войны и покушении на суверенитет Украины.

