Семшов высказался о переходе Даку в «Спартак»: «Обязан выдавать то, что мы видим в исполнении Кордобы»

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов в разговоре с «РБ Спорт» высказался о предстоящем переходе нападающего «Рубина» Мирлинда Даку в «Спартак».

Официально о трансфере еще не сообщалось, однако вопрос считается практически решенным. После матча с «Акроном» (2:1) Даку уже попрощался с партнерами и болельщиками. «Спартак» активирует пункт в договоре футболиста с «Рубином» о сумме выкупа в €11 млн.

Семшов подчеркнул, что в «Спартаке» к Даку будут предъявляться самые высокие требования.

«Если берут такого игрока со всеми его условиями, то сравнивать его надо по уровню Кордобы (нападающий „Краснодара“ — прим.). „Спартаку“ для выхода на более высокий уровень нужен супернападающий. Не нужен тот, о котором мы будем говорить — он лучше Ливая и Угальде, этого мало. Нужен суперуровень по меркам РПЛ. Даку обязан выдавать то, что мы видим в исполнении Кордобы», — сказал Семшов.

В нынешнем сезоне Мирлинд Даку провел два матча за «Рубин» в РПЛ, в каждой из игр отметившись голом.

Ранее стало известно, что «Спартак» расстался с нападающим Ливаем Гарсией, отдав его в аренду с правом выкупа в «Панатинаикос».