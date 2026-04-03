Только сошлись, а уже могут расстаться: раскрыта правда про роман Клавы Коки и Димы Масленникова

Начавшиеся отношения певицы Клавы Коки с блогером Димой Масленниковым могут развалиться из-за конкуренции двух звезд. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявила психолог Марианна Абравитова.

Ранее Кока опубликовала несколько кадров с избранником, приурочив это к новому релизу. В числе снимков можно увидеть поцелуй, которых их поклонники ждали с 2023 года. Тогда оба утверждали, что определили друг друга во френдзону и просто иногда вместе проводят время. Как пояснила психолог Абравитова, когда в паре оба человека очень популярны, крайне сложно сохранять союз в виде с распределением ролей мужчины и женщины.

«Будем надеяться, что это пара станет исключением из правил. Но наблюдая за тем, как развивались эти отношения, какие слухи просачивались, то здесь есть пунктирная линия: то они сближались, то переходили во френдзону, то опять сближались», — поделилась эксперт.

При этом их отношения испытаны временем, поскольку в конце концов они поняли, что друг без друга не могут жить, отметила специалист.

«С другой стороны, такие рваные линии говорят о том, что в паре был опыт сближения и расставания. Тут возможна наработка этого сценария уже как нормального. Поэтому вполне возможно, что и брак у них будет либо гостевого характера, либо они будут периодически говорить: „Нам надо с тобой пожить отдельно“», — считает она.

Создать и сохранить семью популярным людям будет довольно сложно, заверила психолог.

«Если это не совсем альтруистичная любовь, то в таком случае включается еще и конкуренция из-за популярности. И, к сожалению, такие браки разваливаются», — заключила Абравитова.

Проверку временем и жизненными испытаниями не выдержала другая звездная пара — Джиган и Оксана Самойлова поставили жирную точку в отношениях. После 17 лет брака рэпер и блогерша поделили многомиллионное имущество и решили, с кем будут жить дети. Чем закончился скандальных бракоразводный процесс — в материале.