«Динамо» назначило нового главного тренера

Московское «Динамо» сообщило о назначении Сандро Шварца главным тренером. Контракт с немецким специалистом рассчитан на три года.

Сандро Шварц уже работал в «Динамо» в 2020-2022 годах и оставил о себе приятное впечатление. В 2022 году бело-голубые 14 лет спустя стали призерами чемпионата страны и сыграли в финале Кубка России.

«Шварц — опытный, адаптированный к РПЛ, компетентный и эмоционально вовлеченный специалист, который очень мотивирован именно работой в «Динамо». Эти его качества позволяют рассчитывать на решение поставленных клубом задач», — заявил председатель совета директоров «Динамо» Александр Ивлев.

После ухода из «Динамо» Шварц работал в берлинской «Герте» и «Нью-Йорк Ред Буллз».

Ранее Сергей Степашин заверил, что форвард «Динамо» Константин Тюкавин не перейдет в «Зенит».