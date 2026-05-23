«Динамо» назначило нового главного тренера

Дважды в одну реку: «Динамо» назначило главным тренером немца Шварца
Московское «Динамо» сообщило о назначении Сандро Шварца главным тренером. Контракт с немецким специалистом рассчитан на три года.
Сандро Шварц уже работал в «Динамо» в 2020-2022 годах и оставил о себе приятное впечатление. В 2022 году бело-голубые 14 лет спустя стали призерами чемпионата страны и сыграли в финале Кубка России.
«Шварц — опытный, адаптированный к РПЛ, компетентный и эмоционально вовлеченный специалист, который очень мотивирован именно работой в «Динамо». Эти его качества позволяют рассчитывать на решение поставленных клубом задач», — заявил председатель совета директоров «Динамо» Александр Ивлев.
После ухода из «Динамо» Шварц работал в берлинской «Герте» и «Нью-Йорк Ред Буллз».
