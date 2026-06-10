Школу на 600 мест с мастерскими и творческими зонами достраивают в Мытищах

В деревне Пирогово городского округа Мытищи активно ведется достройка школы на 600 мест. Она расположена в составе жилого комплекса «Пироговская Ривьера». По данным Главного управления государственного строительного надзора Московской области, строительная готовность объекта уже достигла 72%.

Сейчас рабочие занимаются внутренней отделкой, установкой инженерных систем и благоустройством прилегающей территории. Сдать школу планируют в III квартале 2026 года.

Образовательное учреждение займет площадь почти в 17 тыс. кв. м. В нем разместят 37 учебных классов — школа рассчитана на учеников с 1 по 11 класс. Обучение будет проходить в 1 смену.

Пространство школы продумано так, чтобы охватить не только стандартную учебную программу, но и практико‐ориентированные, творческие и спортивные направления. Для прикладных занятий обустроят мастерские по работе с деревом, металлом и тканью, а также специальную зону для кулинарных практик. В инфраструктуре предусмотрены медицинский блок, кабинеты психолога и логопеда.

Спортивная составляющая включает 2 полноценных спортивных зала. Культурно‐массовая работа будет организована в актовом зале вместимостью почти 400 человек. К нему добавят артистические помещения с костюмерной, эстраду и комнату для хранения музыкальных инструментов. Питание учащихся обеспечит собственная столовая с пищеблоком: обеденный зал сможет одновременно вместить 344 человека.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что к 1 сентября в регионе построят и отремонтируют более 50 школ.