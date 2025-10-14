Германия готовится к войне: в стране выпустили брошюру на случай начала боевых действий

В Германии впервые выпустили обновленную брошюру с рекомендациями для населения на случай войны. Федеральное ведомство по защите населения отреагировало на запросы граждан и добавило советы по поведению при кибератаках и обстрелах. Об этом сообщает РИА Новости.

В Германии впервые за два десятилетия кардинально обновили руководство по гражданской защите. Федеральное ведомство по защите населения и помощи при катастрофах (BBK) включило в брошюру «Подготовка к кризисам и катастрофам» раздел о действиях в военное время. Составители признали, что угроза конфликта уже не кажется такой нереальной, как раньше.

Новые рекомендации охватывают широкий спектр угроз — от кибератак до диверсий на критической инфраструктуре. Гражданам советуют, как распознавать фейки в соцсетях и где искать укрытие при обстрелах. В качестве убежищ предлагаются помещения с минимумом окон — подвалы, станции метро или гаражи.

