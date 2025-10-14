Неопознанные дроны атаковали войска НАТО

Неизвестные беспилотники нарушили ход масштабных учений НАТО Falcon Autumn в Польше. Появление дронов над аэродромом, где голландские военные развертывали лагерь, вызвало серьезные сбои в системе связи. Об этом сообщает телеканал NOS.

Голландское подразделение альянса столкнулось с необъяснимой помехой во время маневров. Над территорией польского аэродрома, где шло активное развертывание воздушно-мобильной бригады, внезапно появилась группа малых беспилотников. Их появление немедленно парализовало коммуникации между военнослужащими.

Представители оборонного ведомства Нидерландов подтвердили факт инцидента, отметив, что прямая угроза для личного состава отсутствовала. Однако командованию пришлось экстренно вносить коррективы в программу тренировок. Бригадный генерал Франк Грандия признал, что ситуация стала ценным, хотя и неожиданным, уроком.

На момент происшествия у голландских военных не оказалось систем радиоэлектронной борьбы для нейтрализации дронов. Недостающее оборудование оперативно доставили из Нидерландов, не прерывая ход учений. Расследование инцидента продолжается — специалисты пытаются установить источник запуска беспилотников и причину помех.

