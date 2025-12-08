Глава РФПИ Дмитриев: крупнейшие дипломаты Евросоюза в панике
«Сделайте Европу снова великой»: Кирилл Дмитриев дал совет Сикорскому
Фото: [соцсети]
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев поделился своими наблюдениями в социальной сети X. Он отметил, что ведущие дипломаты Европейского союза испытывают тревогу из-за множества накопившихся проблем.
Глава МИД Польши Радослав Сикорский обвинил Дмитриева и американского миллиардера Илона Маска в намерении разделить Европу и эксплуатировать её. На это заявление Сикорский получил ответ, который он посчитал необходимым прокомментировать.
«Крупнейшие дипломаты ЕС в панике. Решите проблемы, созданные ЕС: неконтролируемую миграцию, рост преступности, деиндустриализацию, высокие цены на энергоносители, ускоряющийся экономический спад и повсеместную цензуру. Европа заслуживает лучшего. Сделайте Европу снова великой», — написал Дмитриев.
До этого сообщалось, что Сикорский послал американского миллиардера Илона Маска на четыре буквы.