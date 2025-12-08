Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев поделился своими наблюдениями в социальной сети X. Он отметил, что ведущие дипломаты Европейского союза испытывают тревогу из-за множества накопившихся проблем.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский обвинил Дмитриева и американского миллиардера Илона Маска в намерении разделить Европу и эксплуатировать её. На это заявление Сикорский получил ответ, который он посчитал необходимым прокомментировать.

«Крупнейшие дипломаты ЕС в панике. Решите проблемы, созданные ЕС: неконтролируемую миграцию, рост преступности, деиндустриализацию, высокие цены на энергоносители, ускоряющийся экономический спад и повсеместную цензуру. Европа заслуживает лучшего. Сделайте Европу снова великой», — написал Дмитриев.

До этого сообщалось, что Сикорский послал американского миллиардера Илона Маска на четыре буквы.