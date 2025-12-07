Сикорский «отправил» Маска на Марс в отместку на призыв миллиардера уничтожить ЕС
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отреагировал на призыв американского миллиардера Илона Маска о ликвидации Европейского Союза. В своём сообщении в социальной сети Х он предложил Маску отправиться на Марс, где, по его словам, нет ограничений на использование нацистского приветствия.
Днем ранее Маск выразил мнение, что Запад утратит свои позиции без свободы слова. 4 декабря предприниматель охарактеризовал Британию как полицейское государство.
«Отправляйтесь на Марс. Там нет цензуры нацистских приветствий», – написал Сикорский.
Таким образом Сикорский отреагировал на заявление американского футуриста и предпринимателя о необходимости "уничтожения Евросоюза и восстановления суверенитета европейцев".
