В разгар стартовавших учений НАТО «Непоколебимый полдень», где отрабатывается сценарий применения тактического ядерного оружия, в информационном пространстве произошел знаковый инцидент. Сообщение Морского командования альянса о якобы появившейся у побережья Франции российской подлодке «Новороссийск» мгновенно стало поводом для громких заявлений. Как пояснил военно-политический аналитик Александр Михайлов, подобные вбросы — это не случайность, а часть хорошо спланированной информационной кампании. Об этом сообщает Общественное телевидение России.

По его словам, их цель — создать образ России как дестабилизирующей силы, пытающейся помешать ключевым маневрам Запада. На фоне масштабных учений с участием американского авианосца и более десятка стран такие сообщения призваны оправдать милитаристскую риторику и нагнетание напряженности.

Эксперт добавил, что последствия такой информационной стратегии вполне предсказуемы. Как отметил эксперт, в ближайшие дни стоит ожидать новых сообщений о якобы готовящихся российских провокациях — от запуска дронов до других попыток вмешательства в воздушное пространство НАТО. Это отработанный трек западных СМИ, направленный на формирование у общественности образа агрессора.

По его мнению, в итоге это приведет к устойчивой дестабилизации общей обстановки, где реальные учения с ядерной компонентой получают медийное прикрытие в виде мифических угроз со стороны Москвы. Внимательное наблюдение за повесткой недели показывает, что подобные вбросы являются неотъемлемой частью информационного сопровождения масштабных военных маневров альянса.

Ранее сообщалось, что пять тысяч военных направлены в Румынию и Болгарию на масштабные учения.