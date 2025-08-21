Нетаньяху дал добро: армия Израиля готовится к полному контролю над Газой и ликвидации ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху официально утвердил армейские планы по установлению полного контроля над городом Газа и полному разгрому движения ХАМАС. Об этом сообщает ТАСС.

Израильские вооруженные силы вышли на решающий этап подготовки к широкомасштабной наземной операции в секторе Газа. Источник в ближайшем окружении премьер-министра подтвердил, что Биньямин Нетаньяху провел совещание с высшим военным командованием и окончательно утвердил представленные планы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Стратегия, как сообщают осведомленные источники, предусматривает поэтапное проведение операции. Первоочередными задачами значатся полная блокада города Газа, нейтрализация всех известных командных центров и тоннелей боевиков, а также точечные операции по ликвидации ключевых фигур руководства ХАМАС. Конечная цель — полный разгром группировки и демилитаризация территории, что должно исключить повторные атаки на Израиль.

Реализация таких планов неминуемо приведет к самым ожесточенным боям с момента начала конфликта. Особую сложность представляет плотная городская застройка и разветвленная сеть подземных сооружений, где боевики имеют тактическое преимущество.

Ранее сообщалось о том, что Израильская армия начала полномасштабное наступление на Газу.