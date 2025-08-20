Израильская армия начала полномасштабное наступление на Газу

Армия Израиля приступила к операции в Газе и установила контроль над ее окрестностями, как пишет местное издание Jerusalem Post.

Бригадный генерал Эффи Дефрина, официальный представитель Армии обороны Израиля, сообщил, что израильские военные в данный момент контролируют позиции на подступах к городу.

«ЦАХАЛ начал первые шаги по вторжению в город Газа», — пояснил он.

Израиль неоднократно выражал намерение установить полный контроль над Газой и впоследствии передать управление заново сформированному гражданскому правительству.

Решение о начале операции в Газе было принято израильским правительством после продолжительных обсуждений. Это стало ответом на эскалацию конфликта, который начался с нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

Ранее сообщалось, что Израиль готов к операции «Колесницы Гидеона 2» по захвату Газы.