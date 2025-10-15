США и НАТО грозят России новыми мерами
Хегсет: США готовы ввести новые меры против России
Фото: [Посольство США в Москве/Медиасток.рф]
США и страны-союзники готовятся ввести новые ограничительные меры против России в случае, если конфликт в Украине не найдет дипломатического разрешения. Соответствующее предупреждение прозвучало от главы Пентагона Пита Хегсета. Об этом сообщает РИА Новости.
Американская администрация в ультимативной форме предупредила Москву о готовности ужесточить санкционный режим. Как заявил министр обороны США Пит Хегсет, Вашингтон вместе с партнерами по НАТО не станет медлить, если не увидит реального прогресса на пути к миру.
По словам высокопоставленного чиновника, заявление прозвучало в Брюсселе после закрытой встречи глав военных ведомств стран Альянса. Хегсет подчеркнул, что все издержки за продолжение боевых действий будут возложены на Россию.
Ранее генсек НАТО объяснил политику сбития самолетов.