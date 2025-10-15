Генсек НАТО пояснил политику сбития самолетов: только при прямой угрозе

НАТО не будет применять силу против самолетов в своем воздушном пространстве, если они не несут прямой угрозы. Такое заявление сделал генсек Альянса Марк Рютте по итогам встречи министров обороны в Брюсселе. Об этом сообщают западные СМИ.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте четко обозначил правила взаимодействия с воздушными судами в пространстве Альянса. Он подчеркнул, что военные не станут сбивать самолеты без наличия прямой и явной угрозы. При этом Рютте заверил, что в случае возникновения такой опасности у сил Альянса есть все необходимые полномочия и средства для нейтрализации. Свою мысль он завершил многозначительной фразой, предположив, что суть его послания вполне очевидна.

Ранее Россия зафиксировала наращивание сил НАТО на восточном фланге.