Трамп раскрыл главную цель пятничного визита Зеленского в Вашингтон

Дональд Трамп сообщил, что прекрасно осведомлен о цели предстоящего визита Владимира Зеленского. По словам американского президента, его украинский коллега намерен просить о поставках крылатых ракет Tomahawk. Об этом сообщает РИА Новости.

Интрига вокруг пятничной встречи в Вашингтоне растаяла досрочно. Дональд Трамп публично обозначил ключевой вопрос, который Владимир Зеленский планирует поднять на переговорах. Американский лидер прямо заявил, что Украина хочет получить в свое распоряжение мощные крылатые ракеты Tomahawk.

Подобная прямота со стороны Трампа выводит диалог на новый уровень. Теперь Вашингтону придется давать конкретный ответ по системам оружия, которые ранее считались для Киева запретными.

