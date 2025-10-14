Президент Трамп объявил о запуске второго этапа мирного плана для Газы

Президент США Дональд Трамп заявил о старте второго этапа мирного урегулирования в секторе Газа. Глава Белого дома подтвердил освобождение двадцати заложников, но указал, что вопрос с телами погибших остается открытым. Об этом сообщает ТАСС.

Президент США Дональд Трамп в своем аккаунте Truth Social сообщил о переходе к реализации второй фазы мирного соглашения для сектора Газа. Глава государства охарактеризовал это как логическое развитие достигнутых ранее договоренностей.

Трамп отметил, что палестинская сторона выполнила ключевую часть обязательств первого этапа, освободив всех находившихся в живых заложников. Их общее число достигло двадцати человек. Вместе с тем президент подчеркнул, что передача тел погибших заложников со стороны движения ХАМАС до сих пор не произведена.

