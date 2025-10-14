На предстоящей встрече в Брюсселе министры обороны стран НАТО обсудят смягчение правил применения западной техники в возможном конфликте с Россией. Инициатива направлена на предоставление военному командованию Альянса большей свободы действий. Об этом сообщает Sky TG24.

Согласно внутренним обсуждениям в Североатлантическом альянсе, существующие национальные ограничения серьезно сковывают действия генералов. Верховный командующий НАТО Алексус Гринкевич уже призвал союзников предоставить большую гибкость в использовании вооружений для организации обороны восточного фланга. Эта необходимость стала особенно очевидной после начала масштабной операции «Восточный часовой», которая рассматривается как полигон для отработки элементов единой системы ПВО.

Посол США при НАТО Мэттью Уитакер подтвердил наличие дебатов вокруг боевых правил, отметив, что чрезмерные ограничения усложняют оперативное реагирование верховного командования. При этом американская сторона понимает опасения союзников, желающих гарантий, что их техника будет использоваться разумно, а не для эскалации напряжения. Переговоры на уровне министров обороны, запланированные на 15 октября, должны найти баланс между эффективностью обороны и контролем над рисками.

Ранее неопознанные дроны атаковали войска НАТО.